Женщина, убившая годовалого сына, возможно увидит свою старшую дочь через 12 лет

Напомним, малыша Тимура Хабирова, якобы пропавшего из дома искали полиция, криминалисты и волонтеры почти двое суток. Мать давала ложные показания и направляла их по разным следам: к пруду, в крапиву и т. д. Оказалось, задушив сына, завернув тело в одеяло и положив его в выкопанную яму, она похоронила Тимура, положив рядом бутылочку с водой, «чтобы ему было не голодно».

Как сообщает ТАСС, ранее Юлия обращалась в северо-западный межрайонный центр «Семья», в надежде, что ей оставшейся без мужа, которого она выгнала, помогут с няней, садиком для старшей пятилетней дочери и с трудоустройством.

Её страница в контакте подтверждает поиск работы (об этом писали и в соцсетях другие граждане). Но видимо помощи спеццентра (ей предоставили няню и дали путевку в садик) оказалось недостаточно.