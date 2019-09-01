Завтра судья Стерлитамакского суда покинет должность: кто следующий?

После этого 16 августа городской судья подал в отставку, сообщила пресс-служба Верховного суда Башкирии

Стало известно, что 2 года назад Э. Шайхлисламов приговорил четырех жителей Башкирии к лишению свободы от 12 до 16 лет в колонии строгого режима за приготовление и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору (ст. 228.1 УК).

В июле 2017 года президиум Верховного суда РБ отменил приговор, в связи с тем, что городской судья фактически скопировал текст приговора с обвинительного заключения.

Марата и Артура Халиуллиных, Руслана Янчурина и Алексея Лобанова летом 2015 года задержали по подозрению в торговле наркотиками в Стерлитамаке, Ишимбае и Салавате. Они утверждали, что сотрудники Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) подбросили им наркотики и избили, чтобы получить признательные показания, но городской судья эту жалобу проигнорировал.

Как утверждает «Новая газета», любое преступление имеет черты типичные и уникальные. Чаще всего для описания кражи, побоев или убийства судьи используют стандартные конструкции вроде «на основании внезапно возникшей личной неприязни», «в составе организованной группы» или «осознавая противоправность своих умышленных действий». Но почти весь текст одного судебного решения, по идее, не может совпадать с другим, если речь идет о разных людях и обстоятельствах.

Однако, дата-отдел и волонтеры «Новой газеты» отобрали в системе Росправосудие все решения первой инстанции по ст. 228 УК РФ, содержащие слова «кондитерский мак», — ​таких обнаружилось 653! Далее журналисты сравнивали фабулы текстов друг с другом.

Совпадения нашлись только внутри дел, рассмотренных одними и теми же судами. Но лишь в нескольких из этих судов есть большие группы существенно совпадающих дел. Это Туймазинский районный суд Башкортостана, Георгиевский районный суд в Ставропольском крае, Кисловодский районный суд и Моздокский районный суд РСО — Алания, Сообщает "Новая газета".