В уголовном деле многодетной матери-одиночки из Башкирии не поставлена точка

Почти пять месяцев назад Элина Сомова –– гражданская жена бизнесмена Сергея Сомова –– стала подозреваемой в уголовном деле по обвинению в жестоком обращении с детьми: двумя родными и двумя усыновленными. Все это время ее защита добивается прекращения уголовного преследования по ст. 117 УК РФ «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Несмотря на жалобу 15-летней дочери Влады об участии матери в секте и регулярном рукоприкладстве, неродные дети (11-летний Олег и 7-летний Сергей) и представители органов опеки и попечительства обвинения в адрес матери-одиночки не поддержали. Адвокаты предполагают, что за обвинениями может находиться отец ее родных детей Влады и 12-летнего Тагира. Влада рассказала органам опеки, а отец подтвердил ее слова, хотя вместе с семьей он не жил и в официальном браке с их матерью не состоял.

Познакомившись в середине 1990-х, отношения пары длились почти 10 лет. По сообщению изданию RT, успешный и влиятельный Сомов подарил Элине (а точнее отдал в аренду помещение) салон красоты, родившей от него в 2004 году дочь. Позже родился и сын, но жениться Сомов не спешил. По словам матери Элины — она не была единственной женщиной, которая воспитывала его детей. Помимо неё была еще одна неофициальная жена и одна официальная.

В 2014 году Элина обратилась в органы опеки, чтобы усыновить мальчика. Как оказалось, у него есть младший брат. Так в семье стало 4 детей, но не стало работы: Сомов продал помещение салона красоты. Отношения разладились. Элина стала строить свою жизнь без него: продала квартиру, открыла свой салон и вышла замуж. Сомову это не понравилось, впрочем, как и новому мужу: через два месяца пара распалась, а Сомов забрал своих родных детей к себе. Через несколько месяцев, возможно под влиянием отца, дочь и выступила в управлении по опеке.

В июне 2019 года, пока Сомова находилась в СИЗО, усыновлённых детей передали под временную опеку матери Сомовой Лены Миграновой.

Однако, как пояснил RT начальник районного отдела опеки и попечительства Ринат Баширов, в настоящий момент прокуратура и СК требуют отменить временную опеку бабушки над Олегом и Сергеем.

После заявления отца родных детей в суде о лишении женщины родительских прав на воспитание Влады и Багира, прокуратура выступила с требованием отменить усыновление Олега и Сергея. Правда, суд решил приостановить дело в связи с недостаточностью доказательств жестокого обращения.

28 июля 2019 года Элина Сомова была отпущена из СИЗО под домашний арест. Сергей Сомов подал апелляцию на решение суда об изменении меры пресечения в отношении бывшей гражданской жены, но суд отказал ему.

Эта история не так проста, как, казалось бы, вначале. Самое страшное, что отец хочет лишить своих детей матери. И не известно уделяет ли он сам им внимание.

Медиакорсеть писала о том, что между обвинением продюсера из Уфы в педофилии и делом «матери-сектантки» Элины Сомовой нашли связь. Родственники и адвокаты уфимского продюсера Евгения Мартыненко, который два года назад был осужден по обвинению в сексуальных домогательствах к соседней шестилетней девочке, настаивают, что между его ситуацией и делом против уфимской предпринимательницы Элины Сомовой, которую обвинил в истязаниях детей их биологический отец, есть немало общего.