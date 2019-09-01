Кто-то в школу не пойдет: погода в Башкирии

Синоптики обещают, что 2-3 сентября в Башкортостане заморозки (температура ночью -3…-1°).

30 августа Российская газета провела пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который представил прогноз на сентябрь.

Первая декада сентября из-за прихода блокирующего антициклона окажется в центральных районах России вполне комфортной, сообщил ученый.

По его словам, температура воздуха будет превышать норму примерно на 3-5 градусов. И затяжных осенних дождей не ожидается.

В целом на европейской территории температура сентября окажется выше климатической нормы. На азиатской - от Урала до Дальнего Востока - около и выше нормы.

"Бабье лето" тоже будет, сроки в гидрометцентре утверждать не взялись. Напомнили, что чаще всего оно приходит до 15 сентября.

Тем не менее, несмотря на оптимизм синоптиков, вчера из-за погоды отменили и задержали в аэропортах Москвы более 90 рейсов. В Москве и Подмосковье наблюдаются высокая влажность и туман.