Кто-то в школу не пойдет: погода в Башкирии

Гидрометцентр России выпустил сегодня, 1 сентября, бюллетень опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды № 244.
Синоптики обещают, что 2-3 сентября в Башкортостане заморозки (температура ночью -3…-1°).
30 августа Российская газета провела пресс-конференцию научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, который представил прогноз на сентябрь.
Первая декада сентября из-за прихода блокирующего антициклона окажется в центральных районах России вполне комфортной, сообщил ученый.
По его словам, температура воздуха будет превышать норму примерно на 3-5 градусов. И затяжных осенних дождей не ожидается.
В целом на европейской территории температура сентября окажется выше климатической нормы. На азиатской - от Урала до Дальнего Востока - около и выше нормы.
"Бабье лето" тоже будет, сроки в гидрометцентре утверждать не взялись. Напомнили, что чаще всего оно приходит до 15 сентября.
Тем не менее, несмотря на оптимизм синоптиков, вчера из-за погоды отменили и задержали в аэропортах Москвы более 90 рейсов. В Москве и Подмосковье наблюдаются высокая влажность и туман.
Многие школьники пропустили сегодня праздничные линейки.