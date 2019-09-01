Детоубийцы: история семи матерей из Башкирии, Татарстана и Сибири

Последние дни холодного августа 2019 года всколыхнули жителей Башкирии: 28-летняя мать убила своего годовалого ребенка и два дня наблюдала за поисками малыша, направляя полицию и волонтеров по ложным следам.

В четверг, 29 августа, она якобы потеряла своего ребенка, которого, по ее словам, накануне ночью уложила спать в соседнюю комнату частного деревенского дома. Однако, годовалый малыш не мог уйти из дома, да и соседи по деревне Исмаилово Дюртюлинского района Тимура Хабирова не видели. Следственным комитетом РФ по РБ было возбуждено уголовное дело.

Спустя двое суток мать призналась, что положила живого ребенка, укутанного в одеяло в коробку, которую оставила позади дома в зарослях крапивы, в 70 метрах от пруда. Волонтеры кинулись искать малыша. А затем, поздней ночью, стало известно: мать, имеющая еще и дочь дошкольного возраста, задушила Тимура и закопала его недалеко от своего дома. На видео СК она показывает во время следственного эксперимента: малыш завернут (кукла дрожит в ее руках), она «уговаривает» его, что ему «будет хорошо» и не голодно, чтобы он не плакал, она положила его в яму глубиной около сорока сантиметров.

К сожалению, это не первый случай детоубийства

С каждым годом в стране все чаще и чаще обсуждают подобные трагедии, произошедшие в том или ином регионе.

Причины убийства матерями своих детей разные: невозможно оправдать их отсутствием опоры в жизни (мужа или родителей), наличием послеродовой депрессии или бытовым пьянством, среди женщин есть совсем юные и уже опытные, даже многодетные матери, одиночки и замужние, имеющие внебрачные связи. Но есть в этих убийствах одна связывающая всех этих женщин нить — равнодушие, граничащее с жестокостью.

В начале августа в Казани (практически три недели назад) женщина попросила знакомого посидеть с ее 9-месячной дочкой и ушла. Малышка без матери закапризничала, мужчина… избил ребенка. Вернувшись домой, мать обнаружила ребенка с черепно-мозговой травмой, но ни в полицию, ни в больницу не обратилась. Девочка с признаками насильственной смерти умерла через несколько часов.

В июне 2016 года суд Емельяновского района Красноярского края прекратил уголовное дело из-за истечения сроков давности (!) в отношении женщины, которая три года скрывала, что убила свою 4-летнюю дочь.

Укладывая младшего ребенка спать, она разозлилась на старшую дочь, которая требовала внимания, потому что болела, только что выписалась из больницы (где оказалась, стоит заметить, в результате черепно-мозговой травмы). Она толкнула девочку в грудь, та упала, ударилась затылком и умерла.

Родители ночью закопали ребенка во дворе и утром переехали жить в другую деревню, где соседи и не знали о существовании у пары второго ребенка. Однако мать женщины, которая три года не могла добиться ответа, почему она не может увидеться с внучкой, обратилась в полицию.

Зимой 2016 года в селе Сартыков Алтайского района Хакасии многодетная 24-летняя женщина, всю ночь пьянствовала с 9 (!) соседями. Дети 3-х и 4-х лет этому не мешали, а вот 2-месячный малыш плакал. Взяв его на руки на рассвете, она не удержала ребенка и уронила на пол.

Еще живым засунула сына в горящую печь, где он и сгорел.

Ровно через четыре месяца также со своим новорожденным малышом поступила и 33-летняя жительница села имени Полины Осипенко Хабаровского края.

За полгода до той трагедии 25-летняя жительница Нижневартовска в порыве ярости сняла пояс от халата и задушила своего трехнедельного сына. Только потому что «устала от криков и плача по ночам».

К сожалению, это не все случаи. Их десятки даже за последние 4-5 лет.