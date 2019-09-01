Что мы знаем о деревне, в которой жила женщина, убившая своего годовалого сына

Деревня Исмаилово, в которой произошла трагедия, является центром сельского поселения. До районного центра 18 км, до железнодорожной станции Буздяк 141 км. Население деревни немалое: более 2000 человек, преимущественно татары и башкиры, кстати, вторая по количеству жителей после соседней Семилетки.

Жители трудятся в колхозе имени 50-летия Башкирии или производят говядину на племенном заводе «Валиев». Вот и вся инфраструктура одной из 89 деревень Дюртюлинского района. Стоит отметить, что Семилетка три года назад получила статус рабочего поселка - здесь в 1957 году началось зарождение нефтяной индустрии Дюртюлинского района, отсюда и названия улиц – Губкина, Нефтяников, Рабочий поселок.

Говоря о вакансиях - в Семилетке они есть лишь для мужчин. Требуются подсобные рабочие, операторы котельной, сварщики. Предлагаемые зарплаты от 12972 до 23000 рублей (мастер в ЖКХ).

Вернемся в деревню Исмаилово. Она, конечно далека от нефтяной артерии – почти в 37 км. Ближе лишь собственно районный центр Дюртюли. Ну так и в Уфу люди приезжают работать не только из Демы и Чишмов, но даже из поселка Раевка.

Посмотрим, что предлагает Филиал ГКУ Северо-западный межрайонный центр занятости населения по Дюртюлинскому району ищущей работу женщине:

Требуются 5 учителей и вожатый в школы.

Выгоднее пойти работать главным и неглавным ветеринарным врачом (соответственно 40000 руб. и 18000 руб.) на Племзавод, чем врачом акушером-гинекологом, инфекционистом, наркологом, неврологом – этой категории предлагается зарплата 13042 рубля. И это после медицинского университета!

Кстати, требуется медицинская сестра в дом престарелых и инвалидов, о котором мы писали – зарплата выше, чем у врача – 17316 рублей, но и работа там непростая.

Видимо, не спешат идти продавцами, с начала августа висит 6 вакансий с зарплатой 16000 рублей.

В общем наряду с Юлией, которая искала работу и обращалась за помощью, резюме в данный момент разместили в Центре занятости 26061 человек. Пока им остается лишь надеяться на времяпрепровождение в библиотеке. В следующем году в Башкирии должны появиться три новые модельные библиотеки, если из федерального бюджета выделят 20 млн. рублей. По уточненным данным, речь идет о центральной районной библиотеке Благоварского района, Асяновской сельской библиотеке-филиале №5 из Дюртюлинского района и Кандринской сельской библиотеке из Туймазинского района.

Напомним, что Дюртюлинский район вошел и в рейтинг районов, где больше всего злоупотребляют спиртным. Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, больше всего пьют в Стерлитамаке, Стерлитамакском районе, Дюртюлях и Дюртюлинском районе. Здесь показатели в 3-4 раза выше регионального уровня. Данные получены за семь месяцев текущего года.