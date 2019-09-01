1 сентября отдыхаем, 31 декабря работаем: график – 2019
Вчера, 20:14ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Последний рабочий день в этом году выпадает на вторник, он будет рабочим.
По сообщению пресс-службы Федеральной службы труда и занятости, новогодние каникулы для работающего населения начнутся 1 января 2020 года. И в следующем году они будут короче – до 8 января.
Напомним, что в прошлом году мы отдыхали десять дней.
До новогоднего праздника выходными праздничными днями объявлены 2,3 и 4 ноября 2019 года.
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