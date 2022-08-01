Женщина сбила 4-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте в Уфе

Женщина сбила 4-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте в Уфе
Женщина сбила 4-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте в Уфе
Вчера, 12:00ОбществоИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба ГИБДД по Уфе
Малышка получила серьезные травмы и с ними была доставлена в медучреждение, сообщили в ГИБДД по Уфе 1 августа.

В ГИБДД Уфы рассказали о сразу двух ДТП в несовершеннолетними, в которых за рулем были женщины, а под колесами оказались дети. Оба инцидента произошли в минувшую субботу 30 июля.

Первый случай произошел в уфимском Инорсе по улице Ферина. Женщина за рулем Лады XRAY сбила малышку четырех лет, которая по предварительным данным правоохранителей, решила перебежать дорогу в неустановленном месте. Девочка получила травмы с которыми и была госпитализирована.

Второй случай также произошел в Уфе, но уже в Сипайлово. Там женщина за рулем иномарки сбила 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. К счастью ребенок выжил. Девочку госпитализировали.

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