Япония указала на отступление США в связи с отменой визита Пелоси на Тайвань

Тот факт, что спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси отказалась от визита в Тайвань, четко свидетельствует об отступлении Соединенных Штатов под давлением со стороны властей КНР. Об этом заявил японский профессор Кадзухиро Маэсима.

Тайвань могут не упоминать из соображений безопасности, пишут корреспонденты iz.ru. Пелоси ранее проинформировала о деталях предстоящей поездки в азиатские государства. В планах американского парламентария – посещение Сингапура, Малайзии, Японии и Южной Кореи. Спикер намерена обсудить с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона актуальные вопросы, связанные с экономикой и национальной безопасностью. На повестку будут вынесены также такие темы как глобальные климатические изменения, демократическое управление и соблюдение прав человека. Турне Пелоси в Азию заинтересовало мировое сообщество в связи с предполагавшимся визитом на Тайвань. Однако, в анонсе своего маршрута политик о нем не упомянула. В середине июля иностранные массмедиа сообщали, что члены делегации под руководством Пелоси побывают в Тайбэе. На этом фоне возникли разногласия у США и Китая. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заверил в том, что Пекин непременно отреагирует на планы Вашингтона.

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