Япония указала на отступление США в связи с отменой визита Пелоси на Тайвань

Тайвань могут не упоминать из соображений безопасности, пишут корреспонденты iz.ru. Пелоси ранее проинформировала о деталях предстоящей поездки в азиатские государства. В планах американского парламентария – посещение Сингапура, Малайзии, Японии и Южной Кореи.
Спикер намерена обсудить с партнерами из Индо-Тихоокеанского региона актуальные вопросы, связанные с экономикой и национальной безопасностью. На повестку будут вынесены также такие темы как глобальные климатические изменения, демократическое управление и соблюдение прав человека.
Турне Пелоси в Азию заинтересовало мировое сообщество в связи с предполагавшимся визитом на Тайвань. Однако, в анонсе своего маршрута политик о нем не упомянула.
В середине июля иностранные массмедиа сообщали, что члены делегации под руководством Пелоси побывают в Тайбэе. На этом фоне возникли разногласия у США и Китая. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь заверил в том, что Пекин непременно отреагирует на планы Вашингтона.