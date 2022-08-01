Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз

Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз
Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз
Вчера, 16:16ОбществоИрина ДеревянчукФото: vsegda-pomnim.com
Однако городские власти понимают, что розы весьма капризные растения, поэтому вопрос о должном уходе за растениями сейчас решается, рассказал мэр города Олег Фролов UFA.AIF.RU 1 августа.

После внезапной кончины известного певца Юрия Шатунова, ставшего неожиданностью для всех и трагедией для поклонников артиста, его память увековечили в граффити в Уфе, которое вызвало весьма неоднозначные реакции.

Однако в месте где он вырос в интернате, в башкирском городе Кумертау велась речь в том числе и об установке памятника артисту. Однако от этой идеи городские власти оказались по причине того, что в Кумертау Шатунов не проживал, да и не приезжал в небольшой башкирский город.

Но это не значит, что город не хочет увековечить память Шатунова. И сделать это решено очень оригинально и красиво — создать в Кумертау Аллею из белых роз, песня о которых является одной из первых ассоциаций с Юрием Шатуновым и его группой «Ласковый май».

Как рассказал изданию Олег Фролов сейчас прорабатывается вопрос верного выбора локации будущей Аллеи и прорабатывает как должным образом обеспечить уход капризным цветам. Делается это для того, чтобы красивые символичные цветы росли там постоянно, а снег и морозы с ними ничего не сделал.

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