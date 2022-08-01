Вместо памятника Юрию Шатунову в башкирском Кумертау создадут Аллею белых роз

Однако в месте где он вырос в интернате, в башкирском городе Кумертау велась речь в том числе и об установке памятника артисту. Однако от этой идеи городские власти оказались по причине того, что в Кумертау Шатунов не проживал, да и не приезжал в небольшой башкирский город.