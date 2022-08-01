«Везите сами его!»: жители Башкирии шокированы отсутствием бригад скорой помощи

Жители района в Башкирии заявили, что в их селе работает всего две бригады медиков, «катающих по 600 км в сутки». Об этом люди сообщили в соцсетях.

Жители села Иглино, находящегося в 50 км от Уфы, буквально шокированы сложившейся ситуацией. Чаша терпения одной из местных жительниц переполнилась, и она опубликовала в соцсети гневный пост о том, как ей предложили самостоятельно привезти в больницу супруга, который внезапно почувствовал себя очень плохо. В своем посте автор пояснила, что сама она находится на инвалидности и имеет серьезные хронические заболевания. Со слов женщины, ее муж жаловался на высокое давление, «пульс еле-еле», при этом у него было затрудненное дыхание и боли. Однако, с ее слов, когда она позвонила в скорую помощь, диспетчер сообщил, что машин для выезда к ее мужу на помощь нет. Всего две бригады, одна в деревне какой-то, другая в город повезла кого-то! И мне говорят-везите сами его! Это что такое творится? Район огромный, нет машин, нет бригад, и всегда говорят – давайте сами добирайтесь!цитата из поста Женщина недоумевает, как с ее здоровьем она должна тащить на себе мужчину и «благодарит» минздрав республики «за своевременное оказание помощи». Разгневанная женщина в своем обращении припомнила и другие претензии к ведомству, уточнив, что ее муж ждет жизненно необходимый препарат "уже год". Соседи по поселку и по району поддержали претензии женщины. Одна из комментаторов объяснила происходящее нехваткой бригад, а также напомнила трагедию годичной давности с бригадой скорой помощи Иглинской ЦРБ. Нет у нас нужного количества фельдшеров в Иглино, нет! Два фельдшера в смену, работающие на износ, катающие по 600 километров в сутки по всему Иглинскому району, не заезжающие на базу элементарно пообедать!Лилия Низамова "Крик души" оставила в соцсетях Лилия Низаева, родственница погибшего в августе 2021 года фельдшера Дамира Хисмутдинова. Напомним, 18 августа 2021 года ранним утром в Уфимском районе машина скорой помощи въехала в КамАЗ, оставленный на обочине. Фельдшер и водитель скончались на месте, а родственники фельдшера говорили о том, что за несколько дней до гибели он говорил о том, что собирается увольняться из-за того, что не выдерживает ритм. После трагедии коллеги-скоропомощники по всей Башкирии устроили флешмоб «Это мог быть я», указывая на то, что на месте погибших фельдшера и водителя могла оказаться любая другая бригада, работающая на износ. В прошлом году Mkset общался с женщиной, и тогда же родные погибшего скоропомощника обвиняли в его смерти руководство Иглинской ЦРБ и предполагали, что трагедия стала прямым следствием переработок как врачей, так и водителей. Другие поувольнялись, не выдержав нагрузки, даже те, которые десятилетиями тут работали, на единственного врача скорой уголовные дела шьют. Остались единицы! Да, машины есть, а врачей нет! Откуда же им взяться. А дальше хуже. От этих постов проблема не решится.Лилия Низамова

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