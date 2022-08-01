В Учалах инспектор ГИБДД устраивал шоу с переодеванием и угодил на скамью подсудимых

Так с помощью прекрасно владеющей теорией учалинки обе женщины «сдали» теорию, с «практикой» же им помог тот самый инспектор. А девушки успешно получили водительские права. Однако их афера была раскрыта и теперь богатый на выдумки инспектор проходит обвиняемым по делу о служебном подлоге, в котором уже признал свою вину.