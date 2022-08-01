В мэрии Сибая прокомментировали инцидент с турником, который отправил в кому ребенка

В мэрии Сибая прокомментировали инцидент с турником, который отправил в кому ребенка
В мэрии Сибая прокомментировали инцидент с турником, который отправил в кому ребенка
Вчера, 17:47ОбществоИрина ДеревянчукФото: пресс-служба СК Башкирии
О том, что сейчас происходит с лагерем и о том, что происходит с пострадавшим и его семьей вице-мэр Сибая по социальным вопросам рассказал ИА «Башинформ» 1 августа.

В администрации города Сибай, в ведении которой и находится лагерь «Юлдаш», где накануне от падения турника на голову серьезно пострадал 15-летний парень, прокомментировали и произошедшее в лагере и рассказали о нынешнем положении дел в лагере.

Корреспондент «Башинформа» пообщался с вице-мэром Сибая Николаем Воробьевым и выяснил, что мэрия поддерживает постоянную связь с семьей пострадавшего подростка, которая сейчас находится вместе с сыном в больнице. Также сообщил Воробьев изданию и о том, что семье оказывается «всяческая поддержка и помощь», а мальчик тем временем находится в ожидании вертолета санитарной авиации. Когда он прибудет уже медики будут решать целесообразно ли транспортировать пострадавшего.

Уточнил Воробьев и то, что лагерь «Юлдаш» продолжает работу в штатном режиме, а все обстоятельства происшествия с турником изучают правоохранители. А вот исполняющий обязанности начальника отдела образования администрации Сибая корреспонденту «Башинформа» произошедшее комментировать не стал.

Напомним, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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