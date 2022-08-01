В Хабаровске проведена первая высокотехнологичная операция в нейрохирургии

В Хабаровске проведена первая высокотехнологичная операция в нейрохирургии
В Хабаровске проведена первая высокотехнологичная операция в нейрохирургии
Вчера, 15:11Общество
Минул год с лишним после того, как в Хабаровске объявили о начале действия федерального проекта в области хирургии и эпилепсии. В качестве места его проведения выбрали краевую клиническую больницу имени Владимирцева (ККБ). Нейрохирургами была проведена в ней сегодня первая высокотехнологичная операция.

Как сообщает transsibinfo.com, они провели стимуляцию блуждающего нерва. Из-за тяжелой формы заболевания была необходимость в повторном медицинском вмешательстве. Первую операцию проводили осенью. В связи со сложностью повторной решили обратиться за помощью в федеральный центр. Он прислал академика, главного внештатного нейрохирурга России Владимира Крылова.

По информации, озвученной главврачом ККБ Михаилом Космачевым, одновременно являющимся главным нейрохирургом ДФО, в этом году регион впервые оказался получателем шести федеральных квот на проведение высокотехнологичных нейрохирургических операций. Хотя каждая из них оценивается в полтора миллиона рублей, но пациенты ничего платить не должны.

Хабаровск сегодня оказался единственным городом на Дальнем Востоке, где можно проводить высокотехнологичные операции пациентам с диагностированными фармакорезистентными формами эпилепсии. А ККБ станет играть роль регионального центра, в котором запланировано проведение таких процедур.

По информации, озвученной доцентом кафедры нейрохирургии, хирургии и нейрореанимации Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова Игорем Трифоновым, в Хабаровске оперативное вмешательство будет предусмотрено при самых разных заболеваниях. Например, это могут быть опухоли или сложнейшие сосудистые заболевания. Таким образом, в Хабаровском крае появится центр по хирургии эпилепсии, в который поедут больные со всего ДФО.

Как показывают цифры, предоставленные региональным миздравом, регион нуждается в проведении примерно 40 подобных высокотехнологичных операций в год.

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