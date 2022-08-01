Россия ответила контрмерами британским журналистам и политикам

Известно, что британскими властями были введены санкции в отношении генерал-полковника Сергея Рудского — руководителя Главного опер управления Генерального штаба ВС РФ. Кроме того, санкциям подверглись еще несколько юридических и частных лиц, среди которых оказались предприниматели Владимир Потанин и Саид Гуцериев, а также глава Кемеровской области Сергей Цивилев.