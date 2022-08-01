Назначения в правительстве, новая волна ковида в Башкирии и масочный режим

Назначения в правительстве, новая волна ковида в Башкирии и масочный режим
Назначения в правительстве, новая волна ковида в Башкирии и масочный режим
Вчера, 21:39ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события на вечер 1 августа в Башкирии по версии Mkset.

Алан Марзаев назначен вице-премьером правительства Башкортостана. Марзаев будет координировать работу министерства архитектуры и строительства, а также министертсва жилищного хозяйства. Отметим, что ранее сферу курировал Раиф Абдрахимов, которого Хабиров порекомендовал на должность гендиректора ОАО «Башспирт».

Шевчук заявил, что не приедет в Уфу 5 августа на суд по статье о дискредитации ВС РФ. Как сообщил Mkset адвокат лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука Александр Передрук его подзащитный не намерен приезжать в Уфу на заседание суда, где и будет рассмотрено то самое административное дело против артиста, возбужденного после высказываний исполнителя о родине на концерте в Уфе 18 мая.

Роспотребнадзор назвал сроки прихода новой волны коронавируса в Башкирию. Рост заболеваемости коронавирусом, который казалось бы отступил, вновь начнется уже в сентябре, сообщила главный санитарный врач Башкирии Анна Казак. Также было отмечено, что до активного роста в запасе есть, как минимум, 3-4 недели.

Кроме того, масочный режим может быть введен уже в следующем месяце. Подчеркивается, что ношение средств индивидуальной защиты будет необходимо, когда в регионе начнется рост заболеваемости коронавирусной инфекций.

Начало августа в Башкирии обернётся дождями с грозами. Осадки в республике продлятся в течение ближайших нескольких дней, при этом температура воздуха сохранится на прежнем уровне. Так, 1 августа температура воздуха составит до +27 градусов тепла.

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