МИД РФ: Лондон сознательно вступил в конфронтацию с Москвой

Британские власти сознательно избрали политику противодействия РФ, уверены в МИД. Кроме того, в Министерстве считают, что англичане понесут ответственность за последствия конфронтации двух стран.

В ведомстве заявляют, что Британия способствует распространению русофобии и ложных сведений о России, а также поддерживает неонацистские настроения киевского правительства. При этом российское Министерство пригрозило англичанам “достойным ответом”. Кроме того, в МИД отмечают тенденцию к расширению российского стоп-листа с учетом деструктивного стремления Великобритании к усилению санкций под выдуманными предлогами, пишет Russian.rt.com. Ранее сообщалось, что РФ ответила тридцати девяти британским журналистам, бизнесменам и политическим деятелям ответными личными санкциями. Среди персон нон-грата оказался и экс-премьер Дэвид Кэмерон.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter