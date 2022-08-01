Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу

Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу
Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу
Вчера, 15:06ОбществоЭлина СайфрановаФото: Прокуратура Башкирии
Речь идет о 15-летнем мальчике, который в детском лагере в Баймакском районе пострадал во время занятия на турниках. Состояние школьника оценивается как тяжелое, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ.

Пострадавшего в детском лагере 15-летнего мальчика могут перевезти в Уфу. Как уточняет пресс-служба Минздрава Башкири, решение о переводе будет приниматься по результатам консультации санавиации РДКБ. Подчеркивается, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, что инцидент произошло накануне, 31 июля, в детском лагере «Юлдаш» Баймакского района. Известно, что 15-летний мальчик занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание и на данный момент находится в коме.

Так, прокуратура Башкирии проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы