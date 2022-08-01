Мальчика, который впал в кому в детском лагере, могут перевезти в Уфу

Речь идет о 15-летнем мальчике, который в детском лагере в Баймакском районе пострадал во время занятия на турниках. Состояние школьника оценивается как тяжелое, сообщили Mkset в пресс-службе Минздрава РБ.

Пострадавшего в детском лагере 15-летнего мальчика могут перевезти в Уфу. Как уточняет пресс-служба Минздрава Башкири, решение о переводе будет приниматься по результатам консультации санавиации РДКБ. Подчеркивается, что мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Напомним, что инцидент произошло накануне, 31 июля, в детском лагере «Юлдаш» Баймакского района. Известно, что 15-летний мальчик занимался на турниках, однако в ходе занятий снаряд сорвался и проломил подростку голову. Мальчик потерял сознание и на данный момент находится в коме. Так, прокуратура Башкирии проводит проверку по факту инцидента, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

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