Магазин H&M в Уфе не открылся в «Планете» 1 августа

Магазин H&M в Уфе не открылся в «Планете» 1 августа
Магазин H&M в Уфе не открылся в «Планете» 1 августа
Вчера, 12:44ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
О дате открытия магазина сообщили на стойке информации одного из уфимских торговых центров

Магазин H& M в уфимском торговом центре «Планета» откроется 15 августа. Об этом сообщили на стойке информации ТЦ, добавив, что данная дата также может измениться.

По информации Mkset, в настоящий момент в магазине шведской марки одежды включён свет, а между рейлами с одеждой ходят сотрудники. С витрин, накрытых от пыли, уже убраны пленки. Возле магазина уже столпились потенциальные покупатели.

Напомним, что магазины компании в России были закрыты в течение нескольких месяцев — компания объявила о приостановке работы 3 марта. Этим летом в компании сообщили, что магазины откроются 1 августа.

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