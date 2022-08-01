Магазин H&M в Уфе не открылся в «Планете» 1 августа

Магазин H& M в уфимском торговом центре «Планета» откроется 15 августа. Об этом сообщили на стойке информации ТЦ, добавив, что данная дата также может измениться.
По информации Mkset, в настоящий момент в магазине шведской марки одежды включён свет, а между рейлами с одеждой ходят сотрудники. С витрин, накрытых от пыли, уже убраны пленки. Возле магазина уже столпились потенциальные покупатели.
Напомним, что магазины компании в России были закрыты в течение нескольких месяцев — компания объявила о приостановке работы 3 марта. Этим летом в компании сообщили, что магазины откроются 1 августа.