Кассационный суд оставил в силе решение по иску МВД к сторонникам Навального* в Уфе

Речь идет об иске МВД Башкирии к Лилии Чанышевой, Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину о взыскании с них 529 тысяч рублей за работу сверхурочно на митинге 23 января 2021 года.

Шестой кассационный суд оставил в силе решение Кировского райсуда Уфы по иску МВД к экс-координатору штаба Навального** Лилии Чанышевой, а также к активистам Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину. Отметим, что согласно решению Кировского райсуда, активисты должны выплатить 529 тысяч рублей сотрудникам МВД за сверхурочную работу на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального* 23 января 2021 года. Как сообщил изданию «Ъ-Уфа» представляющий интересы активистов в суде адвокат Алексей Захаров, решение он намерен обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека. Напомним, что Лилия Чанышева с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в в создании экстремистского сообщества. Так, 8 июля Басманный суд Москвы продлил арест активистки еще до 9 октября. * — внесен в список экстремистов и террористов. ** — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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