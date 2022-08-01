Кассационный суд оставил в силе решение по иску МВД к сторонникам Навального* в Уфе

Шестой кассационный суд оставил в силе решение Кировского райсуда Уфы по иску МВД к экс-координатору штаба Навального** Лилии Чанышевой, а также к активистам Ольге Комлевой и Ильгаму Янбердину.
Отметим, что согласно решению Кировского райсуда, активисты должны выплатить 529 тысяч рублей сотрудникам МВД за сверхурочную работу на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального* 23 января 2021 года.
Как сообщил изданию «Ъ-Уфа» представляющий интересы активистов в суде адвокат Алексей Захаров, решение он намерен обжаловать вплоть до Европейского суда по правам человека.
Напомним, что Лилия Чанышева с ноября прошлого года находится в СИЗО по обвинению в в создании экстремистского сообщества. Так, 8 июля Басманный суд Москвы продлил арест активистки еще до 9 октября.
* — внесен в список экстремистов и террористов.
** — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.