Как десантники в Уфе отметят 2 августа в 2022 году

В столице Башкирии 2 августа День ВДВ в 2022 году будут отмечать широко и массово — запланирована программа мероприятий, не обойдется и без традиционных гуляний уфимских десантников.

История и традиции праздника Официально День ВДВ в Российской Федерации начали отмечать 2 августа в 2006 году — именно тогда вышел соответствующий указ президента. Однако и задолго до этой даты десантники в разных городах страны собирались 2 числа каждого августа, встречались с сослуживцами, знакомыми и вместе отмечали свой профессиональный праздник — День ВДВ. В 2022 году отслужившие и служащие в Вооруженных силах Российской Федерации, в Воздушно-десантных войсках, в Москве, в Уфе и в других городах страны будут отмечать 92-ю годовщину с даты основания своих войск. 2 августа 2022 года в Уфе запланированы масштабные мероприятия в рамках празднования Дня ВДВ. Программа начнется накануне даты праздника — в уфимском дворце культуры пройдет выступление группы «Голубые береты». В сам День ВДВ, 2 августа, десантники из Уфы, их близкие, члены семьи соберутся возле монумента «Союз поколений десантников», который находится в местном парке Победы. Участники мероприятия возложат к нему цветы в знак памяти о военнослужащих Вооруженных сил РФ, погибших в горячих точках при исполнении боевых заданий. Кроме того, возложение венков и цветов пройдет возле монумента «Десантникам — уроженцам Башкортостана, погибшим при выполнении воинского долга». Этот памятник находится в парке «Волна», где ежегодно 2 августа уфимские десантники собираются, чтобы отметить свой профессиональный праздник. В Уфе в 2022 году День ВДВ будет отмечаться и на местном аэродроме «Забельский» — он находится к западу от столицы Башкортостана. Здесь, на базе аэроклуба Вооруженных сил, 2 августа пройдут показательные выступления пилотов вертолетов и средств авиации, парашютистов, десантников. Также программой запланирована постановка, посвященная службе в Воздушно-десантных войсках, — военные покажут боевые приемы, и выступит ВИА патриотической песни. В 2022 году, как и в предыдущие годы, десантники выйдут на улицы Уфы в голубых беретах и тельняшках — узнать героев праздника не составит труда. Вместе с собой на праздничные прогулки они берут детей, жен, близких друзей, сослуживцев. История и традиции праздника Фото: mil.ru Что подарить на День ВДВ В День ВДВ многие близкие, знакомые и родственники десантников стараются порадовать военных не только поздравлениями и теплыми словами, но и подарками. Сами по себе подарки ценны как знак внимания, уважения к боевой службе, прошлому, к биографии служивших в Воздушно-десантных войсках, поэтому виновники торжества принимают их с теплотой и благодарностью. Что можно преподнести десантнику в честь Дня ВДВ 2 августа в 2022 году? Многие выбирают в качестве подарков различные сувениры с узнаваемой символикой Воздушно-десантных войск. Это могут быть брелоки, кружки, различные аксессуары, майки и футболки. Хороший презент для десантника — статуэтка из керамики, выполненная в виде фигурки в голубом берете и тельняшке. Кроме того, десантнику можно дарить вымпелы, флаги с символикой ВДВ, тельняшки — эта атрибутика обязательно будет оценена по достоинству. Что подарить на День ВДВ Фото: kupit-flag.ru

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