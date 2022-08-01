Из Уфы запустят авиарейсы в Иран

Еженедельные авиарейсы из Башкирии в Иран запустится в ближайшем времени. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Сообщается, что договорённости о запуске авиасообщения были достигнуты в ходе переговоров между авиационными властями.
Также ранее стало известно о запуске авиаперелетов из Уфы в Нур-Султан. Об этом сообщил в соцсетях глава Минтранса республики Александр Булушев.
Также сегодня стало известно о запуске прямого авиарейса из Уфы в Элисту — столицу республики Калмыкия. Сообщается, что соглашение о запуске были достигнуты в ходе встречи руководителей регионов.