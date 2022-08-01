Хуснуллин: В сентябре будут сданы первые дома в Мариуполе

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о ходе строительства жилых домов и социальных объектов в Мариуполе. Первые из них будут сданы уже в сентябре.

Хуснуллин подчеркнул, что все сроки строительства будут соблюдены, более того — часть объектов планируется сдать даже с опережением поставленных сроков. Об этом пишут «Народные новости» со ссылкой на РБК. По словам Хуснуллина, уже в сентябре будут сданы в эксплуатацию первые больницы, построены жилые дома, также планирует возвести центр МЧС. При этом он подчеркнул, что большая часть работы уже позади — это прокладка коммуникаций, обустройство котельных и теплотрасс, наладка электрической системы. В ходе строительных работ участвуют местные жители.

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