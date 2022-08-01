Хабиров назвал свои любимые города в Башкирии

Так, по словам главы региона, он всегда любил возвращаться на свою малую Родину — Ишимбай, однако в последнее время все больше любит посещать Бирск и Благовещенск. Отметим также, что похвалы в рамках сегодняшнего заседания удостоимся глава Благовещенского района республики Олег Голов.