Госдума: Гражданам иностранных государств в РФ не позволят усыновлять детей

Однако, документ касается только семей из недружественных государств. Для РФ в настоящий момент считаются недружественными лишь страны, поддерживающие санкционную антироссийскую повестку. Среди них оказались все страны ЕС, Австралия, Украина, Республика Корея, Канада и США, а также Великобритания, Япония и другие.