Что изменится в жизни жителей Башкирии с 1 августа 2022 года

Так, максимальная стоимость проезда пассажира или багажа в стандартных электричках по Башкирии составит 24 рубля за первые 10 км, в «Ласточке» — 32 рубля. При расчете по пластиковым картам и проездным плата за проезд составит 22 рубля и 30 рублей соответственно. После 10-го километра за каждый последующий плата составит 2,4 рубля и 2,7 рубля соответственно.