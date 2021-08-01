В МЧС Башкирии рассказали как безопасно жарить шашлык и сжигать мусор на даче

В МЧС Башкирии рассказали как безопасно жарить шашлык и сжигать мусор на даче
В МЧС Башкирии рассказали как безопасно жарить шашлык и сжигать мусор на даче
Вчера, 11:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MediaInvest
Ведомство опубликовало правила, которые помогут предотвратить пожары на дачных участках

В памятке от МЧС содержится информация о безопасном расстоянии источника открытого огня от построек на участке. Для мангалов и жаровен это расстояние составляет 5 метров от других построек на участке. Территория в радиусе 10 метров от источника открытого огня должна быть очищена от сухостойных деревьев, валежника, сухой травы и других горючих материалов.

Что касается мест для открытого огня, располагать их необходимо на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 100 метров от хвойного леса и 30 метров от лиственного леса. В том случае, если открытый огонь планируется разводить в металлической бочке, вышеуказанные расстояния могут быть сокращены в два раза. Важно, что у бочки обязательно должна быть крышка.

В любом случае поблизости от источника огня должны находиться первичные средства пожаротушения, а оставлять огонь без присмотра нельзя.

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