В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончалось еще 8 человек

В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончалось еще 8 человек
В Башкирии за прошедшие сутки от коронавируса скончалось еще 8 человек
Вчера, 11:37ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Общая цифра унесенных в регионе жизней составила 779 человек.

Оперативный штаб по республике сообщает, что по данным на 11 часов 1 августа в Башкирии подтвердили 48 509 случаев коронавирусной инфекции.

Выздоровление от новой инфекции произошло у 44 799 человек, 187 человек выздоровели за прошедшие сутки.

Оперштаб также публикует данные о темпах вакцинации в Башкирии. Первый компонент вакцины получили 939 570 человек, полностью завершили вакцинацию 684 656 человек.

За последние сутки коронавирус унес 8 жизней, общее число погибших от вируса в Башкирии составляет 779 человек.

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