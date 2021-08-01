В Башкирии около 200 человек вышли на сход против реорганизации местной больницы

В Башкирии около 200 человек вышли на сход против реорганизации местной больницы
В Башкирии около 200 человек вышли на сход против реорганизации местной больницы
Вчера, 14:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: Facebook.com Антон Орлов
Жители Мечетлинского района Башкирии недовольны перспективой реорганизации учреждений здравоохранения.

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов на своей странице в социальных сетях сообщил о том. что сегодня, 1 августа в Мечетлинском районе Башкирии состоялся сход граждан, обеспокоенных реорганизацией своей Большеустьикинской ЦРБ и её присоединения к Месягутовской ЦРБ.

Mkset уже

сообщал о документахhttps://mkset.ru/news/society/28-07-2021/v-bashkirii-do-kontsa-goda-planiruyut-ob-edinit-neskolko-bolnits-i-poliklinik

, подтверждающих эти планы Минздрава. Помимо Большеустьикинской больницы под реорганизацию планируют отправить Малоязовскую, Белокатайскую и Кигинскую ЦРБ. По данным Антона Орлова на сход вышли около 200 граждан.

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