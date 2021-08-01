В Башкирии ищут поставщика 10 фельдшерско-акушерских пунктов за 32 миллиона рублей

Новые фельдшерско-акушерские пункты предназначаются селам с населением от 100 до 800 человек. То есть сборные здания из металла понадобится не только поставить в обозначенные места, но и собрать данные конструкции и ввести в эксплуатацию в течение 70 дней. В закупке указаны и все населенные пункты, в которых должны появиться новые ФАПы.