В Башкирии ищут поставщика 10 фельдшерско-акушерских пунктов за 32 миллиона рублей

Поставщик, который одержит победу в тендере должен будет поставить 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов в семи районах Башкирии. Заявку разместили на сайте госзакупок 30 июля, подать заявку на участие в тендере можно будет до 10 августа текущего года. Тендер разместило ГКУ республики Башкортостан «Республиканский центр торгов».
Начальная, она же максимальная цена контракта равняется 32 миллионам рублей за 10 сборных зданий из металла. Полностью профинансирует появление 10 ФАПов бюджет республики Башкортостан.
Новые фельдшерско-акушерские пункты предназначаются селам с населением от 100 до 800 человек. То есть сборные здания из металла понадобится не только поставить в обозначенные места, но и собрать данные конструкции и ввести в эксплуатацию в течение 70 дней. В закупке указаны и все населенные пункты, в которых должны появиться новые ФАПы.