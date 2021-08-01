Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%
Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%
Вчера, 16:23ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

Показатели готовности жилищного фонда Башкирии к грядущему озвучили на онлайн-совещании руководителя региона Радия Хабирова с министром ЖКХ Аланом Марзаевым и мэром Уфы Сергеем Грековым. Состоялось совещание вчера, 31 июля.

По информации озвученной на совещании регион готов к началу отопительного сезона на 72%.

Сергей Греков не только рассказал о ходе подготовки и её результатах на данный момент в Уфе, но и признал некоторые недочеты в работе коммунального хозяйства столицы.

Мы не скрываем свои недочёты, которые копились в городском коммунальном хозяйстве годами. Сегодня коммунальные сети очень изношены во многих домах. И мы по поручению главы Башкирии планомерно занимаемся ремонтом и приёмкой домов. Через месяц столица будет готова начать отопительный сезон.Сергей Греков

Греков отчитался о ходе гидравлических испытаний трубопроводов, на сегодня в Уфе они завершились на 84%, также было проверено 74% общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.

Глава Башкирии выслушав докладчиков поручил министерству ЖКХ региона и главам администраций районов держать под контролем подготовку к зимнему сезону и подчеркнул важность этой темы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы