Министерство ЖКХ Башкирии оценило текущую готовность к новому сезону в 72%

Показатели готовности жилищного фонда Башкирии к грядущему озвучили на онлайн-совещании руководителя региона Радия Хабирова с министром ЖКХ Аланом Марзаевым и мэром Уфы Сергеем Грековым. Состоялось совещание вчера, 31 июля.
По информации озвученной на совещании регион готов к началу отопительного сезона на 72%.
Сергей Греков не только рассказал о ходе подготовки и её результатах на данный момент в Уфе, но и признал некоторые недочеты в работе коммунального хозяйства столицы.
Мы не скрываем свои недочёты, которые копились в городском коммунальном хозяйстве годами. Сегодня коммунальные сети очень изношены во многих домах. И мы по поручению главы Башкирии планомерно занимаемся ремонтом и приёмкой домов. Через месяц столица будет готова начать отопительный сезон.Сергей Греков
Греков отчитался о ходе гидравлических испытаний трубопроводов, на сегодня в Уфе они завершились на 84%, также было проверено 74% общедомовых приборов учета в многоквартирных домах.
Глава Башкирии выслушав докладчиков поручил министерству ЖКХ региона и главам администраций районов держать под контролем подготовку к зимнему сезону и подчеркнул важность этой темы.