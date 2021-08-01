Глава Башкирии и министр транспорта поздравили работников РЖД с днем железнодорожника

Глава Башкирии и министр транспорта поздравили работников РЖД с днем железнодорожника
Глава Башкирии и министр транспорта поздравили работников РЖД с днем железнодорожника
Вчера, 12:44ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
День железнодорожника отмечают по всей России в первое воскресенье августа.

Оба чиновника в своих поздравлениях сошлись во мнении, что железные дороги это не просто транспорт, а артерия, связывающая огромные территории России в единое экономическое пространство.

Коллег поздравил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев. Он подчеркнул, что отрасль развивается воплощая самые передовые разработки, а также выразил уверенность в том, что у современного железнодорожного электротранспорта прекрасное будущее.

Булушев пожелал железнодорожникам профессиональных успехов и развития, а также здоровья и энергичности.

Глава Башкирии, как и министр транспорта подчеркнул, что Куйбышевская железная дорога – важнейшая транспортная артерия России. Которая перевозит десятки миллионов тонн грузов, обеспечивает работу важнейших отраслей экономики,а также помогает людям в комфортных условиях добраться до пункта назначения.

Республика успешно сотрудничает с железнодорожниками, является лидером по перевозке грузов. Вместе мы развиваем железнодорожную инфраструктуру, продолжаем реконструкцию вокзала в Уфе. Наконец-то обретает контуры наша давняя мечта – Уфимское железнодорожное кольцо.

Хабиров напомнил о новых маршрутах и поездах «Легенда Урала», «Айгир» и скоростной «Орлан» и напомнил о подготовке к запуску Западного и Восточного экспрессов из Уфы.

Впереди – много новых замечательных планов. Я уверен в наших железнодорожниках, их ответственности и высоком профессионализме. Ваша профессия вызывает искреннее уважение.Радий Хабиров

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