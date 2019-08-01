Фото: pxhere.com
Восстановление дамбы в Тулуне стоит более миллиарда рублей
Вчера, 20:30Общество
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Глава Иркутской области Сергей Левченко сообщил о сильных повреждениях дамбы в Тулуне из-за наводнения. Администрация региона отправила запрос в Минстрой РФ о возведении инженерной защиты на всех 11-ти километрах поврежденной дамбы.
Как сообщает ФедералПресс, по расчетам ведомства, на восстановление дамбы понадобится 1,2 миллиарда рублей.
Администрация города Тулун напоминает местному населению о том, что воду для питья и приготовления еды нужно набирать из водораздаточных систем, которые расположены в разливных частях населенного пункта.
Всего от наводнения пострадали 10 муниципальных образований. Погибли 25 человек. Наиболее повреждения отмечаются в Тулунском и Нижнеудинском районах.
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