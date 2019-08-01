Восстановление дамбы в Тулуне стоит более миллиарда рублей

Как сообщает ФедералПресс, по расчетам ведомства, на восстановление дамбы понадобится 1,2 миллиарда рублей.

Администрация города Тулун напоминает местному населению о том, что воду для питья и приготовления еды нужно набирать из водораздаточных систем, которые расположены в разливных частях населенного пункта.