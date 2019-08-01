ВДНХ к 80-летию запустила виртуальную маску в Одноклассниках

В социальной сети Одноклассники, официальной онлайн-площадке ВДНХ, появилась ЗD маска дополненной реальности. На ней изображены главные объекты крупнейшей выставки страны. Выход маски приурочен к юбилею ВДНХ.

Пользователи стримингового приложения OK Live и мобильных видеозвонков в ОК могут добавить к своей трансляции или звонку имитацию прогулки по ВДНХ. При включении маски пользователь «надевает» на себя очки, в отражениях которых видны знаковые символы выставки: павильон «Космос», арка главного входа ВДНХ, здание главного павильона и фонтан «Дружба народов».

В виртуальных очках знаменитые виды ВДНХ плавно меняются от объекта к объекту с небольшими паузами. Маску дополненной реальности создала команда ОК и иллюстратор ВДНХ. Она доступна всем пользователям приложения OK Live, а также в видеозвонках Одноклассников на iOS и Android.

Чтобы примерить на себя маску с символами ВДНХ, нужно создать трансляцию в OK Live или совершить вызов в ОК, переключить изображение на фронтальную камеру, нажать на иконку маски и выбрать ВДНХ.

Одноклассники регулярно создают тематические виртуальные маски, приуроченные к праздникам или круглым датам. Например, пользователи ОК могли примерить маски на Новый год, 23 февраля, 8 марта и День Победы. Коммерческие и информационные партнеры, а также звездные пользователи социальной сети тоже могут создавать в ОК Live свои маски. Например, к юбилею Ильи Лагутенко в ОК Live появилась виртуальная маска дополненной реальности «Владивосток-2000».

Мобильное приложение OK Live было создано в 2016 году, и уже насчитывает свыше 6 млн установок. Более 20% прямых трансляций создается с использованием 3D-масок дополненной реальности. Маски помогают пользователям разнообразить эфиры и увеличить время смотрения. В мобильных видеозвонках виртуальные маски появились в 2018 году.