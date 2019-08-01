В Санкт-Петербурге в День ВДВ установят жесткий контроль за фонтанами
Вчера, 22:23ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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В Санкт-Петербурге в день ВДВ, второго августа, установят жесткий контроль за фонтанами.
Так, пишет newia.ru, сотрудничать с работниками водоканала в мероприятиях по обеспечению сохранности фонтанов в центральных районах и на Московской площади будут сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что в случае, если кто-то попытается забраться в фонтан, то подачу воды отключат ради безопасности жителей и для предотвращения порчи оборудования.
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