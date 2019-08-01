В Москве вновь начнется строительство станции метро «Суворовская»
Вчера, 19:03ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил о том, что строительство станции «Суворовская», расположенной на кольцевой линии Московского метрополитена, возобновится до конца 2019 года.
Об этом он сообщил в своём Twitter, информирует 1 августа газета «Известия».
Собянин отметил, что проект станции, ранее называемой «Площадь Коммуны», существовал уже в пятидесятых годах прошлого века. Попытка строительства, не увенчавшаяся успехом, была предпринята в девяностых.
Мэр Москвы также рассказал, что проект является достаточно сложным с инженерной точки зрения.
Со станции «Суворовская», находящейся между «Проспектом Мира» и «Новослободской», можно будет пересесть на «Достоевскую».
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