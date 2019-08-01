В Москве вновь начнется строительство станции метро «Суворовская»

Об этом он сообщил в своём Twitter, информирует 1 августа газета «Известия».

Собянин отметил, что проект станции, ранее называемой «Площадь Коммуны», существовал уже в пятидесятых годах прошлого века. Попытка строительства, не увенчавшаяся успехом, была предпринята в девяностых.

Мэр Москвы также рассказал, что проект является достаточно сложным с инженерной точки зрения.