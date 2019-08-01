В Башкирии вручили в один день пять орденов Салавата Юлаева и другие госнаграды

Сегодня, 1 августа, в колонном зале минсельхоза РБ прошла торжественная церемония награждения госнаградами, которые вручал лично врио главы республики Радий Хабиров.

Предваряя вручение наград, руководитель республики обратился к собравшимся со словами благодарности за их самоотверженный труд, а также поделился итогами вчерашнего заседания правительства, на котором подавляющее большинство результатов социально-экономического развития Башкирии в первом полугодии 2019 года были признаны вполне удачными.

Сразу пять орденов Салавата Юлава были вручены в этот день. Их получили первый вице--президент Корпорации «Уралтехнострой» Роберт Вагапов, главный налоговик региона Марат Вахитов, депутат регионального парламента Наиль Гиззатуллин, известный писатель и заведующий уфимским домом-музеем Аксакова Михаил Чванов, а также учитель физкультуры Башкирской республиканской гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова Файзулла Абдрафиков.

Писатель Флюр Галимов получил звание «Заслуженный работник культуры РФ». Почетную грамоту от имени президента России Владимира Путина Радий Хабиров вручил директору Башкирского института социальных технологий Танзиле Нигматуллиной, директору «Башкирской энциклопедии» Уильдану Саитову и профессору Башгосуниверситета Роберту Якшибаеву.

Ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» получили и. о. вице-премьера-руководитель Аппарата правительства РБ Илшат Тажитдинов и президент Федерации боевых искусств РБ Виль Габдуллин.

Орденов Дружбы народов удостоены генеральный директор группы компаний «Пышка» Расима Мусина, писатель и журналист Расих Ханнанов, депутат Госсобрания РБ Александр Работяев, первый вице-мэр Уфы Салават Хусаинов и директор Мишкинского агропромышленного колледжа Валерий Байбулатов.

Звание «Заслуженный работник печати и массовой информации РБ» получили пятеро работников СМИ.