В Башкирии суд вынес приговор бывшему главе Нефтекамска

Сегодня, 1 августа, стало известно, что 61-летнему бывшему главе администрации Нефтекамска Рашиду Давлетову судом вынесен обвинительный приговор. Бывши чиновник признан виновным в превышении должностных полномочий

Напомним, причиной претензий со стороны следствия и суда стала ситуация вокруг служебной двухкомнатной квартиры в Нефтекамске. Сначала, в мае 2014 года, Рашид Давлетов вынес постановление о предоставлении этого жилья заместителю начальника местного отдела полиции в пользование по договору служебного найма.

Чуть позже, в феврале 2015 года, чиновник, явно превышая должностные полномочия, издал новое постановление о распределении той же квартиры. Таким образом жилье было выведено из специализированного жилищного фонда города. Впоследствии между местной управляющей компанией и полицейским состоялось заключение договора социального найма на данную квартиру. Затем на основании заключенного с администрацией города договора о передаче квартиры в долевую собственность она была безвозмездно передана во владение семье полицейского начальника.

Пикантность ситуации добавляет тот факт, что ни новый хозяин квартиры, ни члены его семьи не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и к категории малоимущих граждан они также не принадлежали, а значит, никаких прав на получение данного жилья, по сути, не имели.

Как выяснило следствие, рыночная стоимость имущества, уведенного таким образом из государственной собственности, составила около 1,5 млн рублей.

Интересно, что Рашид Давлетов во время следствия был отстранен о работы, а марте этого года написал заявление о досрочном увольнении. Ни на следствии, ни в суде свою вину в совершенном преступлении он не признал.

В итоге суд назначил экс-чиновнику наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.