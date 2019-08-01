Радий Хабиров отчитался о теплых туалетах и пятидневке в школах Башкирии

Сегодня, 1 августа, за месяц до начала нового учебного года, врио главы Башкирии Радий Хабиров на своей странице в соцсетях опубликовал своего рода предварительный отчет о готовности к 1 сентября.

Прежде всего, он напомнил о переходе на пятидневку всех без исключения школьников. При этом учебный план и зарплата учителей не изменятся. Чем занять детей в субботу – этот вопрос будут решать педагоги вместе с родителями.

Радий Хабиров пообещал лично проследить за благоустройством территории всех школ и подходов к ним. Попутно он уточнил, что на капремонт школ было выделено в последнее время больше миллиарда рублей, в этом году таким образом было отремонтировано 111 школ.

Наиболее впечатляющим оказался последний абзац послания руководителя республики.

- Пусть кто-то потом посмеётся, что я занимаюсь туалетами, - заявил Радий Хабиров.

Он рассказал, что завершены конкурсные процедуры и проекты, выделено 160 млн рублей на то, чтобы в 594-х школах к 1 сентября больше не осталось холодных туалетов.