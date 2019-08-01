Историк из Татарстана рассказал о наследии государственности Золотой Орды в Уфе
Ученые Татарстана и Башкирии обсудили историю средневекового государства
В конференц-зале отеля «Урал-Тау» прошла очередная лекция приглашенного Дискуссионным клубом имени Марьям Султановой-Акчуриной историка – руководителя Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств имени М.А. Усманова института истории имени М.Марджани Академии наук РТ Ильнура Миргалеева.
Напомним, что в конце июня в Казани прошел VI Международный форум «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды».
О проблемах, которые стояли перед ханами, о торговых путях, о «черной смерти» и «плохих мусульманах» - профессор рассказал о том, что еще изучается историками и что интересует тех, кому интересна история этого древнего государства, которому исполнилось 750 лет.
На лекцию в Уфе были приглашены профессоры и кандидаты наук Владимир Иванов, Ильдар Габдрафиков, Рушан Галлямов, Фаиль Сафин, Идрис Газиев, Ринат Гатауллин, Ильшат Насипов, а также представители общественных организаций и журналисты.