Призыв поджечь ФСБ привел молодого жителя Уфы на скамью подсудимых

Сегодня, 1 августа, стало известно, что суд вынес приговор по делу 19-летнего уфимца, который обвиняется в размещении в интернете экстремистского материала. Подробности сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Как следует из материалов дела, молодой человек опубликовал под псевдонимом в соцсети этакий неожиданный и довольно оригинальный призыв «А ты уже поджог ФСБ в своем городе?», который стал стремительно собирать комментарии.

Силовики юмор оценили и провели комплексную экспертизу, которая пришла к выводу, что «данная надпись и комментарии содержат публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Последствия не заставили себя долго ждать. На юного шутника было заведено дело. Он не только признал свою вину, но и заявил, что разделял взгляды Петра Павленского, устроившего в Москве акции протеста против власти.