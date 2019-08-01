Плесень, крысы и тараканы - «соседи» по комнате, выделенной в Башкирии сироте

Сырость, грызуны и трещины

— От меня невеста ушла, — говорит Ильнур Даушев, пока мы пересекаем залитую утренним солнцем центральную площадь города Учалы и направляемся в сторону его дома.

— Говорит, что ты делаешь, вышел один против системы, тебя растопчут. А мне потом плакать.

До комнаты Ильнура в общежитии мы доходим быстро, она находится недалеко от площади, на улице Башкортостана, в одном квартале с районной администрацией. Ее Ильнуру выделили по государственной программе по обеспечению сирот и детей оставшихся без попечительства родителей в 2013 году.

Ильнур Даушев знакомит со своей комнатой Видео Видео: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Молодой человек открывает неприметливую дверь своими ключами, и сразу же, у порога натыкаемся на трещину, а по лицу бьет затхлый запах сырости. Трещины есть по всему параметру дома, их облюбовали грызуны и различные малоприятные насекомые. Ильнур идет открывать окно, от духоты и сырости немного кружится голова.

— За пять лет я несколько раз делал ремонт, но это не спасает. Только в январе заклеил стены новыми обоями. Как видите, за полгода они под воздействием влаги деформировались, а местами просто отклеились от стены большими кусками, — знакомит Ильнур со своим жилищем.

Ильнур Даушев в своей комнате Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Часть комнаты отделена самодельной стеной (по словам хозяина комнаты, так было уже когда он переехал сюда), на одной стороне что-то наподобие кухонного уголка — ржвая умывалка, электрическая плита (газа в доме нет), стол, стулья.

После долгой бессонной ночи в пути, я прошусь в ванную комнату, чтобы ополоснуть лицо и привести себя в порядок. Ильнур нервно смеется: если не побрезгуете. В маленьком закуточке размещается сама ванна, унитаз. Приспособлений для душа нет, только кран с водой.

— Когда я заселился сюда, унитаз лежал на боку. Пришлось залить пол бетоном, чтобы поставить его на место, дядя помог, — рассказывает Ильнур.

Окна гниют от сырости Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Несмотря на все старания, Ильнур так и не смог избавиться от плесени и грибков в своем жилище. Все усилия сводит на нет отсутствие вентиляции. На этом месте над ванной дыра, в буквальном смысле, из которой можно увидеть коридор.

С нами ходит строитель, друг Ильнура. Он со стороны коридора открывает и закрывает дверцу, ведущую к вентиляции и приговаривает:

Вентиляция в комнате Ильнура представляет из себя сквозное отверстие Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

— Получается, если я закрою дверцу, он должен задохнуться?

В апреле после обращения Ильнура в комнате побывал инспектор территориального отделения Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.

В ходе обследования жилого помещения инспектор выявил, что в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания в жилых зданиях и помещения вход в помещение, оборудованное унитазом, осуществляется непосредственно из жилой комнаты, отсутствует вентиляция в ванной комнате и на кухне. Также проверяющий обнаружил следы пребывания и жизнедеятельности грызунов и насекомых в жилой комнате.

Администрация подала в суд на сироту

Ильнур Даушев лишился родителей в 14 лет. Мама от него отказалась, отец умер. Мальчик практически с рождения находился с бабушкой в селе Ахуново. Когда стал вопрос о том, что его могут отправить в приют, бабушка официально оформила опекунство над внуком. Тогда же его поставили на учет как сироту, нуждающимся в собственном жилье.

Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

В 18 лет его пригласили в районный отдел опеки и попечительства для подписания договора специализированного найма жилого помещения. Ильнур подписал особо не разбираясь в тонкостях, его вот-вот должны были забрать в ряды российской армии. Комнату, в которой он должен был жить после возвращения из армии, он не видел.

В армию его, в итоге, не забрали, Ильнур вместо этого начал обращаться в отдел опеки и попечительства, затем в администрацию района с претензией на свое жилище. Жить я здесь не могу, задыхаюсь, говорил молодой человек. А ему отвечали: ты ведь сам подписал договор, никто тебя не заставлял. Вы меня обманули, не показали жилье, говорил Ильнур, а в ответ звучали те же слова.

Трещина у входа Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Юридической грамотности у парня с образованием "сепахи" (так в Учалах называют местное ПТУ) не было, чтобы уже тогда обратиться в суд для защиты своих прав. Зимой этого года он обратился за помощью к местному общественнику Динару Рахимову, и дело начало двигаться с мертвой точки. Тот уверен, что комната с 23,4 кв м с отсутствием условий не стоит 900 тысяч — за такую сумму купила ее администрация.

— Тут что-то не чисто. В тот же год, в 2013-м, я купил полноценную квартиру с 34 кв. м в этом же доме — на этаж выше от Ильнура. Мало того, что там были все условия для жизни, включая вентиляцию, еще хозяева нам продали комнату с отличным ремонтом и мебелью за 1 млн 50 тысяч рублей. Сравните этот сарай и мою комнату, ведь разница в стоимости совсем несущественная, — рассказывает Динар.

Вместо того, чтобы разобраться в ситуации, администрация района подала на сироту в суд, обвинив его в том, что он не пускает в комнату межведомственную комиссию, которая, якобы, приходила проверить вентиляцию.

— А почему он должен их пускать? В списке комиссии заявлены одни люди, приходят другие, причем без документов. Мы каждый раз снимали на видео, они размещены в ютубе, можете посмотреть и убедиться сами, — говорит Динар.

По постановлению районного суда межведомственная комиссия администрация должна была приехать сегодня повторно, в 10 часов утра. В назначенное время по адресу прибыл только один человек, и тот, недолго пообщавшись с нами, отказался заходить внутрь.

Чтобы разобраться с проблемой крыши над головой, Ильнуру пришлось уволиться с места работы по собственному желанию, отпрашиваться стало уже невозможно.

Если не согласишься, ничего не получишь

Надо сказать, что в 2013 году свои маленькие комнаты без условий получили еще несколько сирот. Чтобы познакомиться с ними, мы едем в Лесмаш. Здесь снова оказываемся в общежитии. В комнатке с площадью 18,3 кв. м живет другая сирота — Анжела Бакаева со своей трехлетней дочкой. Здесь нас также встречают сырость и неработающая вентиляция. Несмотря на то, что в комнате трудно развернуться даже двоим, Анжела постаралась ее как-то благоустроить.

Комната Анжелы Бакиевой Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Договор о социальном найме жилья администрация района составила с ней 15 января 2013 года. При этом, отметим, что 1 января того же года в России были внесены правки в закон о предоставлении жилья сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей — договор соцнайма заменили на пятилетний договор спецнайма, по истечению которого сирота может оформить жилплощадь в собственность. Нарушение, по сути, не существенное. Договор привлекает внимание и другим: в нем не указана сумма, за которую была приобретена администрацией эта комната.

— Мне сказали, за 380 тысяч рублей, хотя было выделено 900 тысяч рублей, — говорит Анжела.

Анжела Бакиева готовится к стирке. Для этого нужно идти в общую комнату - для всего этажа, где размещаются прачечная и кухня. Санузел у них тоже общий, а душ - один на все общежитие Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

На том же этаже живет другая сирота Эльмира Байрамгалина, подруга Анжелы. Ее комнату, чуть большую по площади (21,7 кв.м), администрация приобрела за 768 тысяч рублей.

Учалинские сироты подписали договора найма с администрацией по собственной воле. Однако они утверждают, что комнату до подписания договора не видели. Анжеле Бакаевой вовсе пригрозили: если на это не согласишься, останешься вообще ни с чем.

Эльмира Байрамгалина Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Согласно законодательству (п 1. ст. 8 ФЗ-159), предоставляемое льготное жилье должно быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, где оно располагается. Квартира/дом должны быть обеспечены вентиляцией, электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, а также ванной или душем, газовой или электрической плитой, горячим водоснабжением или газовой колонкой. Все перечисленное должно находиться в рабочем состоянии. В противном случае по закону жилье считается непригодным для проживания, и сирота может от него отказаться.

В случае Ильнура Даушева, напомним, отсутствие вентиляции привело к недопустимым санитарным нарушениям. К тому же, как установил сотрудник Роспотребнадзора, жилая часть его помещения отделена от санузла самодельной стенкой, что также является нарушением жилищных условий.

Начальника отдела по опеки и попечительству Резеду Галину застать на месте не удалось - в отпуске Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

Мы направились в районный отдел опеки и попечительства Учалинского района, чтобы спросить, по какой причине комната Ильнура Даушева была приобретена с такими существенными нарушениями. Однако начальника отдела Резеду Галину застать на месте не удалось, ее заместитель отказалась с нами разговаривать, сославшись на занятость.

Условия ужасные, но ты сам виноват

Заместитель главы администрациии по социальным вопросам Зухра Гордиенко признает, что условия, в которых живет Ильнур — «ужасные». Однако не верит, что комната приобреталась в таком состоянии и не исключает, что молодой человек сам довел жилье до такого состояния.

Заместитель главы администрации Учалинского района Зухра Гордиенко Фото: Минзаля Аскарова, Mkset.ru

— Резеда Рашитовна — принципиальнейший человек. Она бы никогда не согласилась на жилье, которое не соответствует требованиям, — уверяет она.

Затем Гордиенко обращается к Ильнуру:

— Скажите, пожалуйста, а где вы были все эти пять лет? Почему не заявили о своей претензии сразу после передачи комнаты?

Ильнур робко пытается напомнить, что он обращался в отдел опеки и лично к ней почти сразу же, но по не знанию, не оформил свои претензии письменно.

— Если нам позволят поменять жилье, мы это сделаем. Вот письмо в Госстрой отправили. Ждем ответа, — сообщила чиновница.

Самый логичный способ доказать, что Ильнур Даушев не угробил государственное жилье, предоставленное ему по спецнайму, это посмотреть акт осмотра помещения, оценку состояния комнаты, приложенную к контракту о приобретении жилья. В 2013 году закупкой и предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей занимался отдел по опеке и попечительству Учалинского района. В 2014 году эти полномочия были переданы в Жилищный отдел. Архив с документами о приобретении жилья Ильнуру Даушеву также оказались в этом отделе. Однако документа, который нас интересовал, не нашлось.

— За тот период, к сожалению, ничего не могу сказать. По словам начальника отдела опеки, акт по осмотру дома был направлен то ли в Министерство экономического развития, то ли в Минфин РБ в оригинале. Копию у себя не оставили, — сообщила начальник Жилищного отдела Айгуль Кадырбаева, дав осмотреть толстую папку с именем Ильнура Даушева.

Что касается Анжелы Бакаевой, Кадырбаева уточнила, что ее жилье, по документам, приобретено за 680 тысяч рублей.

18 июля Ильнур Даушев вышел к администрации района с плакатом со словами «Я — сирота, меня обманули баи. Законы в Учалах не работают» и записал видеообращение к президенту страны. За это заявление его сейчас полиция пытается привлечь к ответственности, якобы, за нарушение закона о местах проведения митингов и одиночных пикетов. Перед этим Даушев несколько раз обращался в Следственный комитет России, в прокуратуру страны, но ему отказали в возбуждении уголовного дела против тех, кто ему выдал как сироте неблагоустроенное жилье.

18 июля Ильнур записал видеообращение к Владимиру Путину Видео Видео: Динар Рахимов, Mkset.ru

Попытка Ильнура призвать к совести местных чиновников может обернуться против него самого.

Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала расследование по обеспечению жильем сирот в Белорецком районе республике. Один из молодых людей, не выдержав противостояние против бюрократии, которая загнала его в разрушенный дом, покончил с собой. Двух других сирот из Белорецка — Фирдауса Шайхутдинова и его сестру Айгуль администрация района вовсе лишила жилья, заявив, что за ними прикреплен дом их деда в селе Верхняя Арша, в 70 км от райцентра. То, что дом признан аварийным, чиновников не остановило.