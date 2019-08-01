Мышиная лихорадка унесла жизни двух человек в Башкирии
Вчера, 12:23ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Всего за полгода эту болезнь подхватили 190 жителей региона.
С января по июнь 2019 года включительно в Башкирии было зафиксировано два смертельных случая, связанных с заражением геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Такие данные предоставило региональное управление Роспотребнадзора.
В целом за полгода в республике этим заболеванием заразились 190 человек, что, кстати, ниже прошлогоднего уровня.
Рост заболеваемости отмечен в Аскинском, Бирском, Благовещенском, Илишевском, Краснокамском, Нуримановском, Стерлитамакском, Татышлинском районах.
Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что свыше 80% пациентов подхватили вирус в бытовых условиях, 17% заразились, побывав на природе.
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