Кличко хочет возбудить уголовное дело против Богдана

Кличко подчеркнул, что не давал никому полномочий вести подобные переговоры от его имени. По его словам, если кто-то и выступал с таким предложением, то необходимо провести по данному факту проверку. Кроме этого, следует выяснить, не было ли выгоды главе офиса президента от подобных действий, добавил мэр Киева.