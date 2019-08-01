Кличко хочет возбудить уголовное дело против Богдана

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах возбудить уголовное дело в связи со словами главы офиса украинского президента Андрея Богдана о предлагаемой от имени градоначальника взятке.
Для этого он обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), сообщает 1 августа газета «Известия».
Кличко подчеркнул, что не давал никому полномочий вести подобные переговоры от его имени. По его словам, если кто-то и выступал с таким предложением, то необходимо провести по данному факту проверку. Кроме этого, следует выяснить, не было ли выгоды главе офиса президента от подобных действий, добавил мэр Киева.
Андрей Богдан 30 июля заявил о попытке передачи ему взятки в сумме 20 миллионов долларов за то, чтобы место главы киевской администрации сохранилось за Кличко.
Ранее в офис президента Украины Владимира Зеленского планировали рассмотреть на заседании правительства вопрос об увольнении мэра Киева.
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