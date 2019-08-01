Худоян: адвокаты Говядина и Самиева ответят за клевету в суде

В ответ на это юристы Худояна направят иск в суд за распространение недостоверной и клеветнической информации.

Отмечается, что ответить за все публикации придется не только «защитникам» Говядина и Самиева, но и всем изданиям, где были размещены данные материалы. В частности, подчеркивается имя адвоката Валерия Волоха, сообщают “Новые известия”.

По словам защитников Худояна, опубликованные материалы не содержат какой-либо правдивой части, а вся история о встрече с адвокатом «Ашотом» и тех угрозах, якобы исходящих от него, - чистой воды вымысел. Так, по мнению защиты, вся информация была распространена адвокатами Самиева и Говядина для того, чтобы подорвать репутацию Худояна, а также надавить на потерпевшего.

Ранее Говядин уже пытался обманным путем выманить у Худояна деньги. Так, прямо в кабинете следователя он потребовал от него 100 миллионов долларов.

То, что статья и вся история были сфабрикованы, становится ясно по целому ряду подробностей, подчеркнули юристы. Так, среди адвокатов Худояна нет ни одного по имени Ашот. Теперь устанавливать всю «постановочность» этой истории придется суду.

Кроме того, в статье говорится о непроцессуальных отношениях Худояна и высокопоставленных работников Генеральной прокуратуры и следственного департамента МВД России, что является очередной сказкой. Здесь напрашивается вопрос: если Худоян имеет таких влиятельных «друзей», то почему Генеральная прокуратура и следственный департамент до сих пор оставили жалобу его адвокатов на грубые нарушения законодательства без внимания? Отчего же тогда столичная прокуратура на всех заседаниях поддерживает ходатайство о заключении Худояна под стражу из-за обвинения в экономических махинациях? Из этого становится ясно, что Худояну никто из высокопоставленных чинов не покровительствует, а все, что было сказано в статье, – наглая ложь.