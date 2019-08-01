Холодное лето 2019-го: синоптики предсказали погодные аномалии в августе

В августе текущего года средняя температура воздуха в Приволжском федеральном округе ожидается ниже нормы. Такие данные опубликовала «Российская газета» со ссылкой на федеральный Гидрометцентр, назвав такое похолодание аномальным для начала третьего летнего месяца.

Впрочем, со второй половины месяца температура может вернуться к средним многолетним значениям, а дожди стихнут.

Такая же погодная ситуация будет в Центральном и Уральском округах.

При этом есть обнадеживающие новости для тех, кто нацелился на черноморские курорты в августе. В Крыму и на манящем черноморском побережье Краснодарского края днем температура воздуха днем будет на уровне +25…+30 градусов или даже чуть выше.