Глава ГИБДД Башкирии привел сомнительный пример борьбы с нарушителями на дороге

Накануне, 31 июля, на пресс-конференции в медиацентре «Россия» руководитель регионального Управления ГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов в качестве примера борьбы с нарушителями правил дорожного движения рассказал, как поступает он сам по отношению к «водителям, залипающим в телефоне».

- Я каждый день отслеживаю лично таких водителей: еду за рулем, снимаю их на свой телефон и отсылаю информацию инспекторам, которые устанавливают личность нарушителя, - сообщил Динар Гильмутдинов.

По его словам, для доказательства факта нарушения он оперативно отправляет подчиненным снятые им видеоролики.

- Очень много аварий происходит по вине водителей, которые погружаются в телефоны и не обращают внимания на то, что происходит вокруг, - констатировал глава УГИБДД МВД по РБ. – Я тоже на днях видел: едет девушка и держит в одной руке телефон, а в другой – сигарету. Как так можно?

За примерами далеко ходит не надо. Главные героини резонансной погони, которая произошла в центре Уфы в начале недели, вели автомобиль в пьяном виде без водительских прав и при этом параллельно транслировали происходившее, включая гнавшихся за ними полицейских, в соцсети. По пути девушки успели совершить ДТП, столкнувшись на перекрестке с автомобилем.

При этом рассказывая обо всех этих фактах, Динар Гильмутдинов, похоже, не увидел ничего предосудительного в том, что он сам, снимая на телефон нарушителей и отправляя отснятые материалы подчиненным, явно отвлекался от ведения автомобиля.