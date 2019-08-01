Банкет в честь деятелей механики обойдется бюджету Башкирии в 2,6 миллиона рублей

В августе текущего года в столице Башкирии пройдет крупное научное мероприятие: XII Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики.

В честь завершения этого масштабного действа в «Конгресс-холле Торатау» 22 августа пройдет торжественный прием от имени врио главы республики. Кормить будут 600 человек. Общая стоимость угощений (начальная цена контракта) 2,6 миллиона бюджетных рублей.

Блюда в меню, надо сказать, не фантастически по-царски изысканные, но достаточно неплохие. Например, на холодные закуски гостям предложат ассорти – фруктовое, рыбное, мясное, запеченного фаршированного гуся, скумбрию, капризе с оливковым маслом.

Будут различные салаты, жульены, фрукты и пять видов сыра: фета, бельстер, мраморный, белфор и моцарелла.

На первое подадут элеш из говядины. На второе мясное ассорти на гриле и семгу запеченную. Запивать все это дело гости будут вином и водкой. Чай и компот тоже будут. Съесть и выпить все угощения нужно будет за четыре часа: прием продлится с 18 до 22 часов вечера.