Администрация района Уфы закупила детских качелей на полмиллиона рублей
Вчера, 10:27ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Они будут установлена в городских дворах.
В июле текущего года администрация Советского района Уфы определила поставщика для закупки 25 детских качелей для установки во дворах домов, расположенных на территории района.
При начальной конкурсной цене контракта в 566 тысяч рублей, победитель поставит детское оборудование на общую сумму 492 тысячи рублей. Второй участник конкурса предложил поставку на 2,5 тысячи дороже.
Информация предоставлена справочным ресурсом «СПАРК-Интерфакс».
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