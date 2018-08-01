Мэр Уфы про летний отдых детей: Перекрестились и слава Богу – так не пойдет

Сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан доклад начальника столичного управления образования Елены Хаффазовой об организации летнего оздоровительного отдыха детей в столице. Глава города Ирек Ялалов посчитал, что несмотря на хорошую организацию работы в летних лагерях и достаточно высокий охват детей такого рода отдыхом, работа ведется все-таки не на самом лучшем уровне.

- В прошлом году мы ставили задачу взять один из лагерей - например, "Звездочку" и сделать из него образцовый лагерь для летнего оздоровительного отдыха детей, скооперироваться с их частным инвестором. Однако сейчас видно. что опять ничего не сделано. Выделяем деньги, подмазываем, подкрашиваем, подремонтируем. А когда сезон отдыха заканчивается - перекрестились и слава Богу. Так не пойдет! Мы разрабатываем лучшие муниципальные практики во многих сферах и представляем их на федеральном уровне. Нужно добиться такого же уровня работы и с летними оздоровительными лагерями.

По словам Елены Хаффазовой, лучшими летними оздоровительными лагерями можно сегодня назвать такие лагеря, как "Звездочка", "Связист" и "Черемушки", которые являются ведомственными. Что касается муниципальных лагерей, то все они находятся примерно на одинаковом уровне, потому что выделяемые на их содержание и развитие средства приходится делить пропорционально на все учреждения.

Ирека Ялалова особо заинтересовала ситуация в спортивно-оздоровительном лагере "Уфимский Сокол".

- В советское время, помню, вообще ничего не было, никаких условий почти, мы жили в армейских палатках, когда выезжали на спортивные борцовские сборы, только у столовой было помещение. И в таких условиях занимались, - отметил Ирек Ялалов. - В "Уфимский Сокол" мы вбухали определенные средства, создали условия для тренировок, привлекаем большое количество спортсменов. Нужно понять, куда двигаться дальше. Послушаем на одном из следующих совещаний тему развития этого направления отдельно.