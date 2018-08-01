Мэр Уфы про летний отдых детей: Перекрестились и слава Богу – так не пойдет
По мнению главы города, образцового детского лагеря в республике пока так и не появилось.
Сегодня, 1 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы был заслушан доклад начальника столичного управления образования Елены Хаффазовой об организации летнего оздоровительного отдыха детей в столице. Глава города Ирек Ялалов посчитал, что несмотря на хорошую организацию работы в летних лагерях и достаточно высокий охват детей такого рода отдыхом, работа ведется все-таки не на самом лучшем уровне.
- В прошлом году мы ставили задачу взять один из лагерей - например, "Звездочку" и сделать из него образцовый лагерь для летнего оздоровительного отдыха детей, скооперироваться с их частным инвестором. Однако сейчас видно. что опять ничего не сделано. Выделяем деньги, подмазываем, подкрашиваем, подремонтируем. А когда сезон отдыха заканчивается - перекрестились и слава Богу. Так не пойдет! Мы разрабатываем лучшие муниципальные практики во многих сферах и представляем их на федеральном уровне. Нужно добиться такого же уровня работы и с летними оздоровительными лагерями.
По словам Елены Хаффазовой, лучшими летними оздоровительными лагерями можно сегодня назвать такие лагеря, как "Звездочка", "Связист" и "Черемушки", которые являются ведомственными. Что касается муниципальных лагерей, то все они находятся примерно на одинаковом уровне, потому что выделяемые на их содержание и развитие средства приходится делить пропорционально на все учреждения.
Ирека Ялалова особо заинтересовала ситуация в спортивно-оздоровительном лагере "Уфимский Сокол".
- В советское время, помню, вообще ничего не было, никаких условий почти, мы жили в армейских палатках, когда выезжали на спортивные борцовские сборы, только у столовой было помещение. И в таких условиях занимались, - отметил Ирек Ялалов. - В "Уфимский Сокол" мы вбухали определенные средства, создали условия для тренировок, привлекаем большое количество спортсменов. Нужно понять, куда двигаться дальше. Послушаем на одном из следующих совещаний тему развития этого направления отдельно.
Подытоживая обсуждение, глава города отметил, что в целом не все так плохо, поскольку в ряде других муниципалитетов страны ситуация совсем плохая, а в Уфе не был допущен развал работы с детскими оздоровительными лагерями.
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