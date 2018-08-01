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Мэр Уфы про летний отдых детей: Перекрестились и слава Богу – так не пойдет
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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Arton233

Мэр Уфы про летний отдых детей: Перекрестились и слава Богу – так не пойдет

1 августа 2018, 09:58ОбществоТатьяна МайороваФото: Vlagere.com
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